В регионе подведены итоги реализации федерального проекта «Производительность труда»

В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества
Движение Первых 17 января приняло масштабное участие в праздновании Дня артиста — новой памятной дате, которую Россия в 2026 году отметила впервые, в день рождения Константина Станиславского.
Получать необходимую медпомощь в поселке Пригорки Исаклинского района смогут порядка 100 местных жителей.
С 20 января 2026 года выезд детей до 14 лет  по свидетельству о рождении не допускается в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
По итогам 2025 года регион не только выполнил, но и существенно перевыполнил установленные плановые значения федерального проекта «Производительность труда».
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»
По итогам 2025 года регион не только выполнил, но и существенно перевыполнил установленные плановые значения федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», продемонстрировав системный подход к повышению эффективности в промышленности.

Доля предприятий, достигших целевого ежегодного 5%-ного роста производительности труда при поддержке проекта, составила 72,37% при плане в 50%. Этот результат, курируемый Минпромторгом Самарской области, наглядно показывает высокую вовлеченность и отдачу от внедряемых методик.

В проект по повышению производительности вовлечено 220 предприятий базовых несырьевых отраслей региона, что превышает плановый показатель на 10%.

При поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области успешно реализованы 24 проекта по внедрению бережливого производства.

За год инструментам бережливого производства обучены более 500 сотрудников предприятий-участников, формируя кадровый резерв для дальнейшей трансформации.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда – одна из ключевых задач развития реального сектора.

Благодаря внедрению инструментов бережливого производства компании в среднем снизили время протекания процессов на 34 %, незавершенное производство - на 36%, увеличив выработку на 37 %. Экономический эффект при этом составил около 3 миллиардов рублей.

Среди участников федпроекта судостроительные компании, ускорившие выпуск востребованной продукции для рыболовства, туризма и отдыха, предприятия обрабатывающей промышленности, агрокомпании. Улучшение производственных процессов на них, способствует импортозамещению в стратегически важных отраслях.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул: «Результат в 72% предприятий, нарастивших производительность, – это сильный сигнал для всего делового сообщества. Он доказывает, что системная работа в федпроекте дает измеримый экономический эффект. Наша задача – и дальше масштабировать этот успешный опыт, делая самарскую промышленность эталоном эффективности».

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

20 января 2026, 17:14
20 января 2026, 16:26
20 января 2026, 16:17
В центре внимания
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
189
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
195
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
20 января 2026  12:26
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
245
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
488
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1248
Весь список