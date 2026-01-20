В регионе подведены итоги реализации федерального проекта «Производительность труда»

По итогам 2025 года регион не только выполнил, но и существенно перевыполнил установленные плановые значения федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», продемонстрировав системный подход к повышению эффективности в промышленности.

Доля предприятий, достигших целевого ежегодного 5%-ного роста производительности труда при поддержке проекта, составила 72,37% при плане в 50%. Этот результат, курируемый Минпромторгом Самарской области, наглядно показывает высокую вовлеченность и отдачу от внедряемых методик.

В проект по повышению производительности вовлечено 220 предприятий базовых несырьевых отраслей региона, что превышает плановый показатель на 10%.

При поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области успешно реализованы 24 проекта по внедрению бережливого производства.

За год инструментам бережливого производства обучены более 500 сотрудников предприятий-участников, формируя кадровый резерв для дальнейшей трансформации.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда – одна из ключевых задач развития реального сектора.

Благодаря внедрению инструментов бережливого производства компании в среднем снизили время протекания процессов на 34 %, незавершенное производство - на 36%, увеличив выработку на 37 %. Экономический эффект при этом составил около 3 миллиардов рублей.

Среди участников федпроекта судостроительные компании, ускорившие выпуск востребованной продукции для рыболовства, туризма и отдыха, предприятия обрабатывающей промышленности, агрокомпании. Улучшение производственных процессов на них, способствует импортозамещению в стратегически важных отраслях.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул: «Результат в 72% предприятий, нарастивших производительность, – это сильный сигнал для всего делового сообщества. Он доказывает, что системная работа в федпроекте дает измеримый экономический эффект. Наша задача – и дальше масштабировать этот успешный опыт, делая самарскую промышленность эталоном эффективности».

Фото: пресс-служба администрации Самары