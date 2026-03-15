Утром 15 марта многие пользователи Telegram заметили трудности с работой мессенджера

Утром 15 марта многие пользователи Telegram заметили трудности с отправкой сообщений, загрузкой медиафайлов, обновлением информации в тг-каналах и подключением к серверам.

На момент написания статьи сбой носил глобальный характер, что подтверждается данными мониторинговых сервисов, таких как Downdetector и «Сбой.рф», пишет Весь Искитим.

Пользователи сообщают о следующих трудностях:

«Круги загрузки»: Сообщения либо вовсе не отправляются, либо задерживаются на длительное время.

Ошибки подключения: Приложение указывает на «Подключение...» или «Обновление...», но так и не синхронизируется с облаком.

Не работают медиафайлы: Фотографии, видео и документы не загружаются ни в чатах, ни в каналах.

Веб-версия: Telegram Web также недоступен или выдает ошибку.

По данным на утро 15 марта, официальные представители Telegram, включая Павла Дурова и его команду, еще не сделали публичного заявления о причинах инцидента.

Тема блокировок всегда вызывает большой интерес. В настоящее время нет официальных подтверждений о том, что Telegram заблокирован в России или других странах. Роскомнадзор пока не делал заявлений о введении ограничений на доступ к сервису. Ранее называлась дата блокировки мессенджера в России - 1 апреля 2026 года, но многие эксперты в ней усомнились.

Важно: Дата «15 марта» не является официальной датой блокировки, поскольку на сегодняшний день не принимались решения судов или регуляторов о блокировке Telegram в России.

Как правило, подобные сбои являются временными. Эксперты рекомендуют:

Не пытаться переустанавливать приложение (это не решит проблему на стороне сервера).

Использовать альтернативные каналы связи (другие мессенджеры).