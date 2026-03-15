В Волгоградской области беспилотник попал в многоквартирный дом

В Волгограде беспилотник попал в многоквартирный дом. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации региона.

Уточняется, что в Советском районе зафиксировали попадание дрона в многоквартирный дом по адресу ул. им. Владимира Петровского, 4, в результате чего были выбиты стекла в нескольких квартирах. Пострадавших нет.

Бочаров поручил оперативным службам и муниципалитету оценить ущерб и устранить последствия, а также подготовить пункты временного размещения. пишет ТАСС.