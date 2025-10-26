Я нашел ошибку
В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе
В России начали продавать хлеб совсем маленькими упаковками
Под Самарой женщина случайно утопила свой автомобиль
В Самаре школьные каникулы начнутся с 1 ноября
Маркетплейсы стали основным каналом продаж книг
В МВД рассказали, как защититься от розыгрышей с помощью ИИ
В Самаре директора предприятия будут судить за травму работницы
В Самаре ожидается продолжительная магнитная буря
Магомед Адиев: "Очень жаль, что пропустили и свои моменты не реализовали"

26 октября 2025 13:31
Магомед Адиев: "Очень жаль, что пропустили и свои моменты не реализовали"

После поражения от ЦСКА (1:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев проанализировал исход встречи и прокомментировал, почему у ворот Песьякова было много моментов после стандартов, пишет Волга Ньюс.

"Считаю, что в первом тайме у нас было не так много выпадов, как хотелось, но они были. Что касается наших оборонительных действий, мы довольно хорошо заблокировали те сильные стороны ЦСКА, на которые мы обращали внимание. Также должны были эти игровые ситуации доигрывать во втором тайме. В принципе, ЦСКА начал активно, мы и в перерыве сказали, что сейчас самые главные первые 15 минут, потом у нас уже свои контратаки будут. В принципе, так оно и получилось. Конечно, очень жаль, что пропустили и свои моменты не реализовали", — ответил Адиев.

Помимо этого, Магомед Мусаевич объяснил, почему команда при стандартах играла не так эффективно, как против позиционного нападения: "Я говорил об этом помощникам. В основном все, что ЦСКА создало со стандартов, у нас с этим действительно возникали проблемы. Но здесь в большей степени личные характеристики взяли вверх. Считаю, что Дивеев и Лукин действительно солидно играют, и здесь им противостоять, когда еще в их зону мяч идет с такой силы, как Обляков падает — в таких моментах тяжело бывает", — подытожил тренер самарцев.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

