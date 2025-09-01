Я нашел ошибку
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
Футбол в Самаре

Никита Чернов: в «Крыльях Советов» получаю игровое время, тренер со мной разговаривает

1 сентября 2025 11:57
134
Никита Чернов: в «Крыльях Советов» получаю игровое время, тренер со мной разговаривает

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился впечатлениями от переезда в Самару и об отношении к нему в клубе.

«В Самаре всё отлично. Сразу нашли квартиру. Уже всю семью перевёз. Радостные и довольные все! Игровое время получаю — это самое главное для меня сейчас. И тренер со мной разговаривает — какие-то нюансы подмечает (улыбается). Это самое главное! Всё по-родному так: люди на базе, которые работали пять лет назад, все остались», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Чернов сыграл за «Крылья Советов» три матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Напомним, в начале августа защитник перешёл в самарский клуб из московского «Спартака» на правах аренды, пишет Чемпионат.ком. 

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

