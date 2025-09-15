Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»

88

Новый главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал о своих чувствах перед матчем со своей бывшей командой «Крылья Советов». Он отметил, что судьба умеет подбрасывать интересные совпадения. Об этом сообщает пресс-служба «Сочи».

«Не хотел бы говорить о принципиальности. Но, конечно, есть определенная особенность. 30 мая мне вручали майку с номером 194 по количеству матчей в «Крыльях Советов». И теперь снова игра в Самаре, но уже не под номером 195, а с чистого листа. Это новая страница в моей карьере», – сказал Осинькин.

По словам главного тренера, у «Сочи» есть кадровые проблемы, поэтому схема игры будет гибридной, пишет Самара-КП.



«Я благодарен за все, что было в Самаре, но сейчас я полностью сосредоточен на «Сочи» и нахожусь в другой раздевалке, с новой командой», – подытожил Игорь Осинькин.

Напомним, матч состоялся 14 сентября на «Самара Арене», самарская команды выиграла со счетом 2:0.