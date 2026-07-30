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В Самаре перевозчика повторно оштрафовали за нарушения

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В Самаре перевозчика повторно оштрафовали за нарушения

В Самаре перевозчика повторно оштрафовали за нарушения. Прокуратура Октябрьского района проверила 16 автобусов компании, которая возит пассажиров на время ремонта трамвайной инфраструктуры. Они выявили неработающую систему ГЛОНАСС, отсутствие условий для маломобильных жителей и нарушения предрейсового контроля. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Перевозчиком меры к устранению нарушений не приняты. Недостатки в оснащении автобусов для инвалидов и в обеспечении безопасности дорожного движения сохраняются», — сообщили в прокуратуре.

Руководителю организации сначала внесли представление, после чего на компанию, должностное лицо и юрлицо завели административные дела. Общая сумма штрафов составила 35 тысяч рублей. При повторной проверке нарушения выявили вновь: прокурор снова внес представление и обвиняемых вновь привлекли к ответственности. Кроме того, в суде рассматривают два дела за невыполнение требований прокурора. Вопрос остается на контроле надзорного ведомства, пишет КП-Самара.

Теги: Городской транспорт

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