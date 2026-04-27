В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Речные перевозки из Самары в Ширяево и Шелехметь отменены из-за непогоды
Стартовал проект Общества «Знание» для наставников

Российское общество «Знание» объявило о запуске проекта Знание.Наставники. Инициатива направлена на оценку эффективности работы наставников в образовательных организациях, а также на масштабирование лучших практик наставничества.

«Мы живем в цифровую эпоху, когда любую информацию можно узнать по щелчку мыши. Но даже самые совершенные программы не способны заменить живую передачу опыта — только человек может передать другому истинные ценности и навыки, стать настоящим наставником. Чтобы поддержать таких людей, вместе с Министерством просвещения и Росдетцентром запускаем проект, который даст им возможность заявить о себе и поделиться опытом, но главное — получить доступ к современным инструментам, новые возможности для профессионального роста и премию за достижения в наставничестве», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Проект Знание.Наставники формирует комплексную систему выявления, поддержки и профессионального развития наставников в общеобразовательных организациях и системе среднего профессионального образования. Особое внимание уделяется повышению престижа наставничества, совершенствованию просветительской деятельности и тиражированию эффективных воспитательных практик.

В числе ключевых задач проекта — внедрение объективной рейтинговой системы оценки достижений наставников, формирование позитивного образа педагога-наставника и развитие профессиональных компетенций через специализированную образовательную программу.

Проект проводится по номинациям «Лучший наставник общеобразовательной организации» и «Лучший наставник в системе среднего профессионального образования» с учетом численности обучающихся. Такой подход обеспечивает объективную и сопоставимую оценку участников из разных образовательных организаций.

Участниками проекта могут стать руководители образовательных организаций и их заместители, педагогические работники, а также советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Прием заявок продлится до 30 июня 2026 года на официальном сайте проекта. Проект включает несколько этапов. На первом этапе участники проходят онлайн-обучение на платформе Знание.Академия и формируют портфолио с результатами своей наставнической деятельности. Далее им предстоит выполнить практические задания, основанные на педагогических ситуациях, а также представить авторскую наставническую практику.

По итогам экспертной оценки будут определены лучшие наставники со всей страны. Победители получат денежное вознаграждение, а 200 участников, показавших наилучшие результаты, также примут участие в очной образовательной программе в Центре знаний «Машук», где смогут обменяться опытом и лучшими практиками.

Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Росдетцентра и Движения Первых.

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»

В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
26 апреля 2026  20:42
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
964
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
1489
В 27 туре Мир РПЛ
25 апреля 2026  19:59
"Крылья Советов" обыграли "Локомотив" – 2:0
1015
