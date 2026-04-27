«Лэтуаль» планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году

Косметическая сеть «Лэтуаль» намерена сократить в этом году более сотни магазинов, узнали «Известиям». В 2025-м компания уже прекратила работу 93 точек, их общее количество сократилось на 10%. Эксперты связывают это с перетоком покупателей в онлайн, недостаточным развитием офлайн-формата и снижением потребительской активности. Компания также впервые с 2012 года зафиксировала чистый убыток свыше 1 млрд рублей. О том, как бьюти-ритейлеры адаптируются к новой реальности, в материале «Известий».

О том, что бьюти-ритейлер «Лэтуаль» оптимизирует свою сеть и намерен в этом году закрыть 150 магазинов, «Известиям» рассказал один из его партнеров, еще один источник, знакомый с его планами, и подтвердила директор по маркетингу компании Татьяна Ломтева. По ее словам, сеть пересматривает эффективность отдельных локаций, анализирует трафик и учитывает изменения потребительского поведения.

Ликвидация торговых точек — это «плановая работа по повышению качества сети и ее адаптации к условиям рынка», сказала топ-менеджер. В 2025-м сеть прекратила работу 93 магазинов, а их общее число за год снизилось на 10%, уточнил источник, близкий к ней.

Ритейлер в начале года разослал множество уведомлений арендодателям о закрытии части своих торговых точек, рассказал партнер сети. По его словам, ей не удалось получить лицензии на приобретение и реализацию известных парфюмерных и косметических брендов, в частности Chanel. Такая ситуация привела к сокращению ассортимента и падению продаж в физических магазинах, отметил собеседник.

В последние годы сеть «агрессивно» развивала собственную онлайн-платформу и меньше работала с офлайн-сегментом, объяснил источник «Известий», знакомый с ее планами. Это, по его словам, могло негативно повлиять на трафик в торговых точках.

«Лэтуаль» называет себя «лидером парфюмерно-косметической индустрии в России». Сеть основал в 1997 году предприниматель Максим Климов. Первый бьюти-бутик открылся в Москве на месте магазина «Руслан» на Смоленской площади. У сети, по ее собственным данным, более 1 тыс. торговых точек в стране в 250 городах страны. В 2014-м креативным директором бренда был экс-дизайнер Dior и модельер Джон Гальяно. Управляющая компания сети — ООО «Алькор и Ко», которая принадлежит кипрской Letu Holdings, следует из данных ЕГРЮЛ. По итогам прошлого года ее выручка по РСБУ составила 83,9 млрд рублей, что на 6% меньше, чем в 2024-м, а чистый убыток составил 1 млрд рублей против прибыли в 1,9 млрд годом ранее, сказано в отчетности.

С закрытием части магазинов столкнулись и другие ритейлеры в сегменте косметики, указывает старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева. Так, сеть «Подружка» (принадлежит владельцам «Лэтуаль») ликвидировала в прошлом году 25 точек. «Рив Гош» (перешла под контроль Wildberries & Russ в 2025 году) — порядка 10%, рассказала эксперт, не уточняя их количество. По ее словам, также приостановила развитие сеть «Иль де Ботэ» (ранее принадлежала французской LVMH, в 2022 году выкуплена российским менеджментом). Последняя недавно обнулила собственную программу лояльности, чем вызвала неоднозначную реакцию у потребителей, уточнила эксперт.

Изменения количества магазинов бренда связаны с «пересборкой» формата, считает эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Павел Люлин. По его словам, бьюти-сегмент чувствует себя устойчивее сегмента индустрии моды. А сама торговая сеть в 2025 году не только сокращала «слабые точки», но и открыла 13 новых, напомнил он.

В этом году к ним добавились еще шесть точек, пояснила Татьяна Ломтева. По ее словам, компания обновила 258 локаций в рамках развития нового формата. На сокращения повлияли изменения потребительского поведения, считает она. Перераспределение части спроса в онлайн привел к «изменению роли» торговых центров.

Покупатель стал рациональнее, поэтому комбинирует традиционный ритейл и онлайн-сегмент, согласен Павел Люлин. По данным BusinesStat, в 2025 году продажи косметики в стране снизились на 2%, до 3,9 млрд штук. Спад вызван сокращением реализации косметики в традиционной офлайн-торговле, отмечали аналитики агентства.

Снижение числа магазинов сети руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь связывает с усилением конкуренции с «Золотым Яблоком» и маркетплейсами. По его словам, сегодня многие оптимизируют свой бизнес за счет сокращения торговых площадей.