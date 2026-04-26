В ДТП в Похвистневском районе погиб 11-летний водитель питбайка

Полицейские работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Похвистневском районе.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 26 апреля текущего года в 16:45 11-летний водитель питбайка KOY MINI, двигаясь по ул. Молодежная в с. Большой Толкай Похвистневского района на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с бортовой Газелью ГАЗ 2834DE, под управлением 48-летнего водителя, пользующегося преимущественным правом проезда.

На месте дорожно-транспортного происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи погиб несовершеннолетний водитель питбайка.12-летний пассажир питбайка доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.