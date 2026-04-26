В ДТП в Похвистневском районе погиб 11-летний водитель питбайка
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
Врачи рассказали о состоянии самарцев, пострадавших при атаках БПЛА
Госслужащие Самарской области выполнили нормативы комплекса ГТО
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
Правительство России обновило правила поведения болельщиков на стадионах
В России продлили запрет на продажу алкоголя вблизи опасных производств
71% самарцев готовы отправиться в автопутешествие на 500 км и более
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В ДТП в Похвистневском районе погиб 11-летний водитель питбайка

Полицейские работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Похвистневском районе.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 26 апреля текущего года в 16:45 11-летний водитель питбайка KOY MINI, двигаясь по ул. Молодежная в с. Большой Толкай Похвистневского района на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с бортовой Газелью ГАЗ 2834DE, под управлением 48-летнего водителя, пользующегося преимущественным правом проезда.

На месте дорожно-транспортного происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи погиб несовершеннолетний водитель питбайка.12-летний пассажир питбайка доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

ДТП в Тольятти: в автобусе упала сидящая женщина-пассажирка
26 апреля 2026, 12:19
Пассажиру назначено амбулаторное лечение.     Происшествия
По предварительным данным ГАИ СО, 24 апреля в Октябрьск 44-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
25 апреля 2026, 16:57
По предварительным данным ГАИ СО, 24 апреля в Октябрьск 44-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Происшествия
В Тольятти водитель врезался в столб и здание, трое пострадали
25 апреля 2026, 10:45
24 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек.  Происшествия
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
26 апреля 2026  20:42
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
В 27 туре Мир РПЛ
25 апреля 2026  19:59
"Крылья Советов" обыграли "Локомотив" – 2:0
К летнему сезону в Самаре подготовят не только официальные городские пляжи
25 апреля 2026  13:18
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
24 апреля 2026  13:20
