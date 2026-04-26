Врачи рассказали о состоянии самарцев, пострадавших при атаках БПЛА

В больницах Самарской области проходят лечение три человека, получивших ранения при налётах вражеских беспилотников. О состоянии пострадавших рассказали врачи.

Жизни пациентов в данный момент ничего не угрожает, пишет Самара-АиФ.

«В Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани медицинская помощь была оказана в полном объёме. Пациенты ушли под динамическое наблюдение врачей и амбулаторного звена. В больнице Середавина два пациента. У них ситуация тоже стабилизировалась, и с положительной динамикой они будут продолжать лечение. Пациентка, находящаяся на лечении в Сызранской центральной городской больнице, находится в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой. Она также будет продолжать консервативное лечение, а дальше будет приниматься решение о переводе на амбулаторное лечение», — заявил министр.

Напомним, на следующий день после нападения на Сызрань, атаке с воздуха подверглись Самара и Новокуйбышевск. В Самаре дрон врезался в крышу многоэтажки, пострадали прохожие. В Новокуйбшевске ранения получили сотрудники одного из предприятий. Погибла женщина.