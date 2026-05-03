В Кинельском районе спасали посетителя пещеры, у которого случился инсульт

2 мая спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области провели спасательные работы в Золотой пещере около села Сырейка Кинельского района. У посетителя памятника природа случился инсульт. Требовалась помощь спасателей по транспортировке пострадавшего до машины скорой медицинской помощи. В 15.45 спасатели приступили к спасательным работам. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Пострадавшего на спинальном щите доставили из пещеры до машины скорой медицинской помощи. В 17.20 спасательные работы были окончены.

Фото пресс-служба ведомства.