В Самаре поезд сбил подростка

Как сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР, ЧП произошло днем 2 мая 2026 года на станции «Стахановская» в городе Самаре. «Пригородным скоростным электропоездом травмирован местный житель 2014 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу с различными травмами», — сообщает ведомство.

Следственными органами Центрального МСУТ СКР организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Ведомство перечислило и основные причины травмирования на железной дороге. Это незнание правил, нахождение в запрещенных местах, спешка, беспечность, использование гаджетов и нежелание пользоваться переходами и настилами, пишет Обоз-Инфо.