Губернатор Самарской области ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Акроне»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал возможное продолжение карьеры нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в тольяттинском клубе. Его слова передает «Матч ТВ».

«По поводу будущего того или иного игрока — это должно озвучивать руководство «Акрона». Дзюбу знает и любит все футбольное общество нашей страны, он выдающийся игрок. Очень рады, что в команде Самарской области, в «Акроне», есть такой сильный форвард и капитан. Что он выберет — продолжение карьеры игрока или что‑то другое. Точно знаю, что никаких противоречий и конфликтов нет», — сказал Федорищев.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро, пишет Газета.

«Акрон» сыграет с «Краснодаром» 3 мая. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени.