3 мая в Самаре пустят дополнительный транспорт для болельщиков

3 мая в Самаре усилят работу общественного транспорта из-за футбольного матча. Тольяттинский «Акрон» сыграет с «Краснодаром» на стадионе «Самара Арена». Начало встречи — в 18:00.

Для удобства болельщиков транспорт будет работать в усиленном режиме. В периоды с 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 21:00 на территорию стадиона организуют заезд автобусов маршрутов №1 и №67. Кроме того, с 16:00 до 20:30 перевозчик «Самара Авто Газ» увеличит количество рейсов на всех маршрутах, проходящих рядом с ареной.

Под особый контроль возьмут движение трамваев №11, 12, 22, 24 и 25. После матча на линии выйдет дополнительный транспорт, включая низкопольные трамваи и автобусы для маломобильных пассажиров. Отправление будет осуществляться по мере заполнения салонов.

С 20:00 дополнительные маршруты начнут работу на нескольких площадках:

— от остановки «Самара Арена» будут курсировать трамваи №11, 12 и 22;

— на дублёре Московского шоссе у пересечения с улицей Алма-Атинской (рядом с «Мерседес-центром») разместят восемь автобусов маршрутов №1, 34, 41 и 67;

— от остановки «Улица Дальняя» дополнительные автобусы №1 и №67 отправятся в сторону Красной Глинки и Крутых Ключей.

В мэрии также напомнили, что участок трамвайной линии по улице Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до Постникова оврага временно закрыт из-за капитального ремонта. Вдоль этого участка курсируют бесплатные компенсационные автобусы.

Жителей и гостей города просят учитывать изменения и заранее планировать поездки пишет Самара-АиФ.