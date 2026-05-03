Самарский учёный придумал, как спасти космонавтов при катастрофах
27 участков и дорога к пляжу остаются подтопленными в Самарской области 3 мая
В России назвали регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП
График сброса воды на Жигулёвской ГЭС неожиданно изменили
Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы до 363
Губернатор Самарской области ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Акроне»
Мошенники начали убеждать детей уходить из дома
В Кинельском районе спасали посетителя пещеры, у которого случился инсульт
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
3 мая в Самаре пустят дополнительный транспорт для болельщиков

3 мая в Самаре усилят работу общественного транспорта из-за футбольного матча. Тольяттинский «Акрон» сыграет с «Краснодаром» на стадионе «Самара Арена». Начало встречи — в 18:00.

Для удобства болельщиков транспорт будет работать в усиленном режиме. В периоды с 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 21:00 на территорию стадиона организуют заезд автобусов маршрутов №1 и №67. Кроме того, с 16:00 до 20:30 перевозчик «Самара Авто Газ» увеличит количество рейсов на всех маршрутах, проходящих рядом с ареной.

Под особый контроль возьмут движение трамваев №11, 12, 22, 24 и 25. После матча на линии выйдет дополнительный транспорт, включая низкопольные трамваи и автобусы для маломобильных пассажиров. Отправление будет осуществляться по мере заполнения салонов.

С 20:00 дополнительные маршруты начнут работу на нескольких площадках:
— от остановки «Самара Арена» будут курсировать трамваи №11, 12 и 22;
— на дублёре Московского шоссе у пересечения с улицей Алма-Атинской (рядом с «Мерседес-центром») разместят восемь автобусов маршрутов №1, 34, 41 и 67;
— от остановки «Улица Дальняя» дополнительные автобусы №1 и №67 отправятся в сторону Красной Глинки и Крутых Ключей.

В мэрии также напомнили, что участок трамвайной линии по улице Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до Постникова оврага временно закрыт из-за капитального ремонта. Вдоль этого участка курсируют бесплатные компенсационные автобусы.

Жителей и гостей города просят учитывать изменения и заранее планировать поездки пишет Самара-АиФ.

Дополнительные автобусные рейсы запустят в Самаре 15 марта после футбольного матча между командами «Акрон» и «Ахмат»
15 марта 2026, 10:29
Начало матча запланировано на 15:00, завершение — в 17:00. Дополнительный транспорт поможет болельщикам без проблем добраться до дома после игры. Транспорт
В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 8 марта
08 марта 2026, 11:21
В воскресенье, 8 марта, в 15:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо». Транспорт
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
03 марта 2026, 13:44
Они помогут быстрее добраться на игру. Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика "Крыльев Советов". Спорт
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
3 мая 2026  12:24
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
2 мая 2026  12:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда
1 мая 2026  10:33
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026  11:46
