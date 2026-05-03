Туристический поезд привез 200 москвичей в Самару

Туристический поезд «Космические выходные» доставил более 200 туристов из Москвы в Самарскую область. Поездка организована в рамках Недели космоса по инициативе президента России.

Для гостей подготовили экскурсионную программу, посвященную космической отрасли региона. Туристы посетили музей «Самара Космическая», где познакомились с историей развития космонавтики и техническими особенностями космических аппаратов. На предприятии «Прогресс» им показали ракету-носитель Р-7 «Союз».

Программа включала дегустацию космического питания и традиционных волжских блюд. Сам поезд функционировал как мобильный отель, позволяя туристам отдыхать во время путешествия и совмещать дорогу с экскурсиями.

По информации Министерства туризма Самарской области, маршрут демонстрирует регион как крупный центр российской космической промышленности. Туристов встретили концертной программой на вокзале. Участники поездки высказали положительные впечатления и выразили намерение вернуться в Самару, пишет ПроГородСамара.