Самарский музей имени Алабина пополнил коллекцию уникальным экспонатом

Ценную находку обнаружили 5 апреля волонтеры Самарского палеонтологического общества во время выезда на Сокское месторождение. Изначально были найдены два крупных обломка, однако позже специалисты установили, что они являются частями одной колонии размером примерно 62 × 72 сантиметра.

По информации музея, образец относится к вымершей группе табулят, отряду сирингопорид. Предположительно, это колония вида Multithecopora (Syringopora) parallela. В эпоху палеозоя такие кораллы образовывали рифовые массивы древних морей. Для Самарской области подобные находки считаются редкими: из-за хрупкой структуры крупные колонии редко удается извлечь без повреждений и сохранить в хорошем состоянии. Новый экземпляр значительно превосходит по размерам аналогичные образцы, уже представленные в фондах музея, и станет одним из самых масштабных кораллов в экспозиции.

В ближайшее время специалисты проведут камеральную обработку: находку очистят, укрепят и законсервируют, после чего соединят фрагменты в цельную композицию. По завершении реставрационных работ экспонат займет достойное место в палеонтологической коллекции и, как ожидается, привлечет внимание посетителей, интересующихся древней историей региона, пишет АиФ-Самара.