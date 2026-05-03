В Самарской области 25-летний мужчина набросился на сожительницу и пригрозил ей убийством

В Отдел МВД России по Большеглушицкому району обратилась местная жительница с заявлением об угрозе убийством. В ходе опроса она пояснила полицейским, что поссорилась с сожителем из-за того, что он распивал спиртные напитки. По словам пострадавшей, во время конфликта мужчина пригрозил ей убийством, повалив её на пол, начал душить. Женщина смогла вырваться от злоумышленника. Восприняв угрозу убийством реально, она обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел установили местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данным полицейских подозреваемый - 25-летний безработный местный житель. В ходе опроса он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Отделением дознания ОМВД России по Большеглушицкому району в отношении мужчины возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).