Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы до 363

Минтруд РФ расширяет перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы. Об этом сообщается в официальном документе, опубликованном на сайте ведомства.

«Внести в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2025 г. № 12н», — говорится в приказе. Всего в новый перечень вошли 363 профессии.

После обновления появилисть новые позиции. Среди них — «травматолог-ортопед», «водолаз», «невролог», «офтальмолог», «костюмер», «лесной пожарный», «газосварщик», «настройщик пианино и роялей» и множество других. Обновленный перечень позволит большему числу граждан выбрать профессию, соответствующую их навыкам и квалификации, для прохождения альтернативной гражданской службы, пишет URA.RU.