График сброса воды на Жигулёвской ГЭС неожиданно изменили

Плавное снижение уровня воды на Волге приостановлено: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) в последний день апреля скорректировало режим работы Куйбышевского водохранилища

Новые цифры заметно отличаются от прежних прогнозов. Так, 29 апреля «РусГидро» отчитывалось о снижении сброса с 22 тысяч кубометров в секунду в начале мая до 19,5 тысячи к десятым числам. Но свежим распоряжением отменило снижение сбросов «до особого распоряжения».

Согласно оперативной сводке, энергетики готовились к постепенному уменьшению объемов: с 30 апреля по 5 мая — около 22 000 м³/с, затем каждые сутки на 500 «кубов» меньше вплоть до 19 500.

Однако затем снижение сбросов решено было приостановить: «в связи с сохраняющимся высоким притоком воды в водохранилища каскада (...) установить следующие режимы работы: Куйбышевского водохранилища — с 01.05.2026 до особого указания — 24000±500 м³/с с допустимым повышением уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла до отметки 53,30 м БС», — говорится в указании Росводресурсов от 30 апреля 2026 года, пишет Самара-МК.