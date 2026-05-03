В России назвали регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП

В России за первый квартал 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 2264 человека, что соответствует в среднем 1,55 случая на 100 тысяч жителей. Такие данные содержатся в статистике МВД, с которой ознакомилось РИА Новости.

Наибольшие показатели смертности в ДТП зафиксированы в отдельных регионах страны. Лидером стала Республика Тыва, где показатель составил 4,72 погибших на 100 тысяч населения. Далее следуют Карачаево-Черкесская Республика с уровнем 3,62 и Еврейская автономная область — 3,46.

Также повышенные показатели отмечены в ряде других регионов, включая Кабардино-Балкарию, Приморский край, Амурскую область, Адыгею, Ингушетию и Рязанскую область.

Наименьшее число погибших в ДТП зафиксировано на Чукотке, где в отчётный период не зарегистрировано ни одного случая. Низкие показатели также отмечаются в Москве (0,27) и Санкт-Петербурге (0,37). В числе относительно безопасных регионов названы Калмыкия, Алтай, Чечня и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В МВД отмечают, что значительная разница между регионами связана с состоянием дорожной инфраструктуры, соблюдением скоростного режима и общей дисциплиной участников движения, пишет МК.