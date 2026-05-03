Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский учёный придумал, как спасти космонавтов при катастрофах
Самарский учёный придумал, как спасти космонавтов при катастрофах
27 участков и дорога к пляжу остаются подтопленными в Самарской области 3 мая
27 участков и дорога к пляжу остаются подтопленными в Самарской области 3 мая
В России назвали регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП
В России назвали регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП
График сброса воды на Жигулёвской ГЭС неожиданно изменили
График сброса воды на Жигулёвской ГЭС неожиданно изменили
Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы до 363
Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы до 363
Губернатор Самарской области ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Акроне»
Губернатор Самарской области ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Акроне»
Мошенники начали убеждать детей уходить из дома
Мошенники начали убеждать детей уходить из дома
В Кинельском районе спасали посетителя пещеры, у которого случился инсульт
В Кинельском районе спасали посетителя пещеры, у которого случился инсульт
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.08
EUR 88.64
0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В России назвали регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП

171
В России назвали регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП

В России за первый квартал 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 2264 человека, что соответствует в среднем 1,55 случая на 100 тысяч жителей. Такие данные содержатся в статистике МВД, с которой ознакомилось РИА Новости.

Наибольшие показатели смертности в ДТП зафиксированы в отдельных регионах страны. Лидером стала Республика Тыва, где показатель составил 4,72 погибших на 100 тысяч населения. Далее следуют Карачаево-Черкесская Республика с уровнем 3,62 и Еврейская автономная область — 3,46.

Также повышенные показатели отмечены в ряде других регионов, включая Кабардино-Балкарию, Приморский край, Амурскую область, Адыгею, Ингушетию и Рязанскую область.

Наименьшее число погибших в ДТП зафиксировано на Чукотке, где в отчётный период не зарегистрировано ни одного случая. Низкие показатели также отмечаются в Москве (0,27) и Санкт-Петербурге (0,37). В числе относительно безопасных регионов названы Калмыкия, Алтай, Чечня и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В МВД отмечают, что значительная разница между регионами связана с состоянием дорожной инфраструктуры, соблюдением скоростного режима и общей дисциплиной участников движения, пишет МК. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
3 мая 2026  12:24
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
265
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
2 мая 2026  12:39
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
714
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда
1 мая 2026  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда
836
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
1351
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026  11:46
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
1917
Весь список