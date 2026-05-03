27 участков и дорога к пляжу остаются подтопленными в Самарской области 3 мая

27 приусадебных участков на полуострове Копылово и дорога к городскому пляжу в поселке Гранный остаются подтопленными в Самарской области по состоянию на 3 мая. Из них 16 территорий расположены в СНТ «Гидромеханизатор» и 11 — в СНТ «Вишенка», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За последние сутки новых случаев подтопления не зафиксировано, пишет Самарская газета.

— Главное управление МЧС России по Самарской области продолжает осуществлять мониторинг паводковой ситуации, — подчеркнули в ведомстве.

Фото облМЧС