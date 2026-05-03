Самарский учёный придумал, как спасти космонавтов при катастрофах

Профессор кафедры теоретической механики Самарского университета им. Королёва Владимир Асланов в интервью samara.aif.ru рассказал об основных идеях, изложенных в его новой книге, изданной для международного читателя на английском языке, которая носит название «Перспективные сценарии миссий в рамках задачи трёх тел». В ней содержится ряд новаторских предложений, которые помогут человечеству в освоении ближнего и дальнего космоса. Одна из них заключается в новом способе спасения экипажей пилотируемых кораблей в случае непредвиденных обстоятельств.

На эту идею профессора Асланова натолкнула ситуация с американской лунной миссией «Аполлон-13» в 1970 году. Тогда на корабле произошёл взрыв кислородного баллона. Экипаж, казалось, был обречён. Однако команде на Земле удалось рассчитать траекторию возвращения, не с разворотом корабля, а с облётом Луны. При этом использовались тормозные импульсы. «Корабль по „восьмёрке“ пропустили и давали много-много импульсов, а потом он упал на Землю. И все вздохнули», — рассказал Владимир Асланов.

Самарский учёный предлагает переработать тот опыт, создав известную всем космическим державам току спасения. Ей сможет воспользоваться экипаж любого космического корабля, терпящего бедствие.

«Что, если у нас в середине этой „восьмёрки“ будет точка, которую мы рассчитали, где аппарат будет тормозиться либо ракетой, либо „парящим лифтом“? Появится международная точка спасения, из которой корабль будет приземляться в определённые зоны. И в программу полёта мы изначально её закладываем. Есть команда на Земле, которая за неё отвечает», — считает учёный.

Профессор Асланов убеждён, что такую «точу спасения» человечество способно организовать за считанные месяцы без каких-либо серьёзных затрат.