15 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака.
Муниципальный драматический театр «Самарская площадь» завершил свои гастроли в Москве. Самарцы представили спектакль А. Островского «Богатые невесты»
15 мая в рамках Общего собрания Ассоциации городов Поволжья, которое проходит в Самаре, его участники высадили Аллею городов Поволжья.
В Самарской области заканчивается серия мероприятий по благоустройству, когда мы все вместе наводим порядок после зимы.
В рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ» в «МТЛ Арене» завершились соревнования по волейболу.
​​​​​​​В Ледовом дворце спорта Самары состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского добровольческого слёта Движения Первых.
В Сызрани в ночном ДТП пострадали трое местных жителей. 
Более чем на 200 тепловых объектах Самары благоустройство восстановлено в полном объеме
Жительница Обшаровки сообщила в полицию о пропаже бензокосилки и электропилы

В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району обратилась за помощью 58-летняя местная жительница, которая сообщила сотрудникам полиции о пропаже бензокосилки и электропилы из принадлежащей ей надворной постройки, расположенной в селе Обшаровка. Со слов заявителя, она долгое время находилась в отъезде, а причиненный противоправными действиями злоумышленников материальный ущерб составил 9 тысяч рублей.

Полицейские, прибывшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели сарай, обнаружили и изъяли следы взлома двери и предполагаемое орудие взлома – металлическую монтировку.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к совершению кражи возможно причастен ранее судимый за преступления имущественного характера сын потерпевшей, проживающий в областном центре. Оперативники установили местонахождение безработного мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 31-летний задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил: располагая информацией об отсутствии матери дома, похитил и продал случайным знакомым ее имущество, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время Следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.158 УК РФ (кража, сопряженная с незаконным проникновением в хранилище).  Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.  Расследование продолжается.

В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026  12:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2026  10:59
