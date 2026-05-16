Жительница Обшаровки сообщила в полицию о пропаже бензокосилки и электропилы

В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району обратилась за помощью 58-летняя местная жительница, которая сообщила сотрудникам полиции о пропаже бензокосилки и электропилы из принадлежащей ей надворной постройки, расположенной в селе Обшаровка. Со слов заявителя, она долгое время находилась в отъезде, а причиненный противоправными действиями злоумышленников материальный ущерб составил 9 тысяч рублей.

Полицейские, прибывшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели сарай, обнаружили и изъяли следы взлома двери и предполагаемое орудие взлома – металлическую монтировку.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к совершению кражи возможно причастен ранее судимый за преступления имущественного характера сын потерпевшей, проживающий в областном центре. Оперативники установили местонахождение безработного мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 31-летний задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил: располагая информацией об отсутствии матери дома, похитил и продал случайным знакомым ее имущество, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время Следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.158 УК РФ (кража, сопряженная с незаконным проникновением в хранилище). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.