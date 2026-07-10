Самарская область – это не только экскурсии и музеи, но и удивительные места для отдыха на природе. Одно из таких – круглогодичная база «Дом четырёх стихий» на живописном острове Серный в Красноглинском районе.

База расположилась в потрясающем месте – между тихой протокой и величественной Волгой. До центра Самары всего 15–25 минут на машине, а рядом – аэропорт «Курумоч», знаменитый Красноглинский пляж и лодочная станция. Удобный подъезд через мост позволяет добраться сюда в любое время года.

Здесь все продумано до мелочей. К услугам гостей – четыре стильных двухэтажных дома в формате A-frame (65 кв. м) с панорамными окнами, кондиционерами, летними мини-кухнями и собственными мангальными зонами. Для тех, кто мечтает об уединении, создан романтический «Дом для двоих» в стиле барнхаус с просторной верандой. Также есть уютные двухместные номера в основном корпусе и отдельный дом с аквазоной.

На территории базы – баня с большой террасой, конференц-зал для встреч и мастер-классов, волейбольная площадка, настольный теннис и футбол. Все благоустроено, вечером включается красивая иллюминация, а у каждого дома есть бесплатная парковка. Рядом работают магазины и столовая.

«Дом четырёх стихий» – идеальное место для семейного отдыха, романтических поездок, небольших корпоративов и активного времяпрепровождения на природе. Гостям доступны безопасное купание на городском пляже, прокат сап-бордов, рыбалка и неспешные прогулки по живописным окрестностям.

Здесь природа встречается с комфортом – именно то, что нужно для идеального отдыха в Самарской области.

В 2024 году проект получил поддержку министерства туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

фото: Министерство туризма Самарской области