Житель Шенталинского района избил пожилого родственника

В мае текущего года в ОМВД России по Шенталинскому району за помощью обратился 71-летний местный житель, который сообщил, что племянник во время словесного конфликта так сильно толкнул его, что он упал и испытал физическую боль.

Участковый уполномоченный полиции выехал по указанному адресу, убедился, что жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает, и установил обстоятельства произошедшего: пожилой человек проживает совместно с безработным 35-летним родственником, ранее не судимым, но привлекавшимся к административной ответственности за побои знакомого. Мужчина в ответ на справедливые упреки в тунеядстве спровоцировал конфликт и толкнул пенсионера.

Полицейский выдал пострадавшему направление для прохождения медицинского обследования. В настоящее время сотрудниками полиции запрошено заключение экспертов для определения тяжести причинённого ему вреда.

По собранным участковым уполномоченным полиции материалам отделением дознания ОМВД России по Шенталинскому району в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние), возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Полиция Самарской области напоминает, что бытовое насилие — это не «семейные разборки» и не частное дело, а реальное преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Даже если удар не оставил следов, но причинил физическую боль, он может квалифицироваться по ст. 116.1 УК РФ. Сотрудники полиции призывают не молчать, а немедленно сообщать о таких случаях — помощь доступна через единый номер экстренных служб 112 или личное обращение в ближайший отдел полиции.