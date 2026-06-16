Я нашел ошибку
Главные новости:
Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы страны
Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы страны
Экскурсии по следам императорской семьи Романовых стартуют в Самаре
Экскурсии по следам императорской семьи Романовых стартуют в Самаре
Десять знаков отличия «За безаварийную работу» вручены водителям Трамвайно-троллейбусного управления Самары
Десять знаков отличия «За безаварийную работу» вручены водителям Трамвайно-троллейбусного управления Самары
15 июня в Алексеевском районе в ДТП пострадали пятеро
15 июня в Алексеевском районе в ДТП пострадали пятеро
17-летний юноша без прав в Сызрани перевернул машину в кювет
17-летний юноша без прав в Сызрани перевернул машину в кювет
Тольятти стал лидером по росту площади покупаемых квартир
Тольятти стал лидером по росту площади покупаемых квартир
Объявлен старт премии «Совесть» 2026 года
Объявлен старт премии «Совесть» 2026 года
В Самарской области приступят к экологической реабилитации пруда Барский на реке Бурочка
В Самарской области приступят к экологической реабилитации пруда Барский на реке Бурочка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Шенталинского района избил пожилого родственника

208
Житель Шенталинского района избил пожилого родственника

В мае текущего года в ОМВД России по Шенталинскому району за помощью обратился 71-летний местный житель, который сообщил, что племянник во время словесного конфликта так сильно толкнул его, что он упал и испытал физическую боль.

Участковый уполномоченный полиции выехал по указанному адресу, убедился, что жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает, и установил обстоятельства произошедшего: пожилой человек проживает совместно с безработным 35-летним родственником, ранее не судимым, но привлекавшимся к административной ответственности за побои знакомого.  Мужчина в ответ на справедливые упреки в тунеядстве спровоцировал конфликт и толкнул пенсионера.

Полицейский выдал пострадавшему направление для прохождения медицинского обследования. В настоящее время сотрудниками полиции запрошено заключение экспертов для определения тяжести причинённого ему вреда.

По собранным участковым уполномоченным полиции материалам отделением дознания ОМВД России по Шенталинскому району в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние), возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Полиция Самарской области напоминает, что бытовое насилие — это не «семейные разборки» и не частное дело, а реальное преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Даже если удар не оставил следов, но причинил физическую боль, он может квалифицироваться по ст. 116.1 УК РФ. Сотрудники полиции призывают не молчать, а немедленно сообщать о таких случаях — помощь доступна через единый номер экстренных служб 112 или личное обращение в ближайший отдел полиции.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
229
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026  09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
253
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
16 июня 2026  09:07
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
325
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
15 июня 2026  17:27
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
1128
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
15 июня 2026  13:09
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
598
Весь список