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Национальный мессенджер укрепляет цифровой суверенитет

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Национальный мессенджер укрепляет цифровой суверенитет

Российская цифровая платформа МАКС (MAX) укрепляет позиции как национальный мессенджер и многофункциональная экосистема. Сегодня нацмессенджер объединяет защищенное общение, государственные сервисы, платежи через СБП и тысячи мини-приложений. Особое внимание уделяется развитию госпабликов - официальных каналов госорганов и муниципальных учреждений, которые становятся ключевым инструментом прямой коммуникации государства с гражданами в цифровой среде. В Самарской области в МАКС (МАХ) зарегистрировано 1573 госпаблика.

Безопасность мессенджера - один из ключевых приоритетов платформы. Среди принятых мер - локализация данных пользователей на серверах в России, сквозное шифрование личных чатов, возможность скрыть номер телефона и т.д.

Платформа МАКС (МАХ) включена в реестр российского ПО и предустанавливается на электронные устройства, продаваемые в России. В составе экосистемы уже интегрированы искусственный интеллект, государственные сервисы, такие как «Госуслуги» и «Госключ», платежные инструменты СБП, мини-приложения для бизнеса. Наличие верифицированных госпабликов позволяет гражданам оперативно получать актуальную информацию от властей, минуя риски сторонних платформ.

Платформа демонстрирует рост аудитории. По данным на март 2026 года, в приложении зарегистрировались более 107 миллионов человек, а ежедневная аудитория превысила 77 миллионов. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч, а число приватных и публичных каналов, включая госпаблики, достигло 3,6 миллиона.

 

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