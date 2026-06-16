В Самарской области уроженца Марий Эл задержали за поджог тепловоза

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность лица, причастного к совершению поджога тепловоза Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В ходе проведенных сотрудниками УФСБ комплекса оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлен и задержан уроженец республики Марий Эл. В ходе опроса подозреваемый подтвердил факт совершения им указанного преступления по заданию неизвестного лица, связь с которым он поддерживал посредством мессенджера «Telegram».

В феврале 2025 года преступник задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

10 апреля 2026 года решением Центрального окружного военного суда, указанное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в», ч.2., ст.205 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 15 лет, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и последующих 12 лет в колонии строгого режима.

28 апреля 2026 года, адвокатом осужденного, подана апелляционная жалоба. Приговор в законную силу не вступил.