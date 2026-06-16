В Крыму будут конфисковывать мотоциклы за шум во время воздушной тревоги

Власти Республики Крым планируют конфисковывать мотоциклы и мопеды, которые создают шум во время действия сигнала об опасности или атаке беспилотников. Фиксировать такие нарушения начали с 22:00 мск в понедельник, 15 июня. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

По его словам, сотрудники спецслужб Украины могут использовать шум моторов в качестве прикрытия во время атак дронов. В настоящее время правительство республики совместно с МВД разрабатывает правовые механизмы изъятия транспортных средств.

«С 15 июня с 22:00 мск у замеченных групп мотоциклистов, которые будут выезжать во время сигнала беспилотной или ракетной опасности, будут транспортные средства конфисковывать», — сказал Крючков в беседе с ТАСС.

Советник главы региона также призвал родителей предупредить детей о необходимости соблюдать порядок и объяснить им последствия подобных нарушений.