В Самаре 27 июня введут полный запрет на продажу алкоголя

Власти Самарской области объявили 27 июня единым днём проведения школьных выпускных. В связи с этим в регионе вводится полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00. Как отметили в правительстве, мера направлена на предотвращение покупки спиртного несовершеннолетними выпускниками. Исключение сделано для кафе и ресторанов: они смогут отпускать алкоголь, но только в открытой таре и без возможности выноса. В остальное время суток действуют стандартные федеральные ограничения, пишет Самара24.