В Екатеринбурге у подростка удалили зуб мудрости проросший в нос

В Екатеринбурге зачаток зуба мудрости пророс в нос 14-летней девочки. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба минздрава Свердловской области, пишут "Известия".

Как рассказали в ведомстве, подросток обратилась в больницу с жалобами на сильную боль в левой половине лица, заложенность носа, головную боль и дискомфорт в области левого глаза. Девушке назначили компьютерную томографию.

«Оказалось, что зачаток зуба мудрости находился не в зубном ряду, а в области гайморовой пазухи, полностью блокируя ее нормальную работу», — говорится в Telegram-канале минздрава Свердловской области.

Девочку прооперировали: врачи удалили зуб вместе с фолликулом, не прибегая к наружным разрезам и сверлению верхней челюсти. Уже через два дня после вмешательства боли исчезли, а спустя неделю школьницу выписали домой.

«Причина подобных аномалий достоверно не установлена и крайне редка во врачебной практике. Поэтому просто приводите ребенка к стоматологу следить за состоянием зубов в процессе их роста», — рекомендовали в областном минздраве.