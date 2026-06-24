Самарец подозревается в незаконной организации азартных игр

По данным следствия, в 2026 году фигурант, не имея лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны, установил игровой автомат в магазине, расположенном в Кировском районе, замаскированный под терминал оплаты связи. Оборудование предназначалось, в том числе, для проведения азартных игр.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО