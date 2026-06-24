22 июня директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Дмитрий Петров провел встречу с участниками XXII Всероссийского конкурса водителей троллейбуса Виктором Косыгиным и Иваном Тюлькиным, представившими Самару на федеральном уровне в Санкт-Петербурге.

По словам конкурсантов, ключевой трудностью соревнований стал элемент «парковка в боксе», где зазоры для маневра 12,5-метровой машины составляли всего 50 сантиметров. Дмитрий Петров поблагодарил сотрудников за достойное представительство города и отметил, что в дальнейшем предприятие планирует проводить конкурсы профессионального мастерства для водителей троллейбуса и для водителей трамвая в Самаре ежегодно.

«Работа на маршруте в обычные трудовые будни и участие в состязаниях очень отличаются, прежде всего, по накалу эмоций. Все дни конкурса прошли в спортивном режиме. Но самое главное – не количество баллов, а возможность максимально показать свое мастерство и познакомиться с коллегами из других регионов», – рассказал на встрече водитель МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Иван Тюлькин.

Виктор Косыгин занял 6 место в общем зачете и победил в номинации «Лучший в приёмке подвижного состава перед выездом на линию», Иван Тюлькин занял 13 место. Всего же за победу в разных номинациях боролись 42 водителя из 36 городов.

Информация предоставлена МП г.о. Самара "ТТУ"./ дептранс Самары