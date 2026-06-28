Самарский инженер победил в выпуске «Своей игры» на НТВ

Выпуск «Своей игры» от 27 июня на НТВ вновь завершился триумфом самарца. 41-летний инженер Антон Тахтаров не просто отстоял кресло в «Золотой девятке», но и вырвал победу в драматичной концовке, где никто из троих финалистов так и не вспомнил, кого в 35-м году произвели в маршалы.

Начало для Тахтарова выдалось откровенно скверным. Уже на первом аукционе он прогорел и ушёл в минус, тогда как москвич Андрей Судаков захватил лидерство с солидным отрывом. Во втором раунде самарец собрался, отыграл падение на третью строчку и подтянулся к конкурентам.

А вот третий раунд перевернул всё — Судаков, пытаясь добить соперника, выставил на кон весь банк и промахнулся. Тахтаров тут же взлетел на вершину таблички. В финальном вопросе о звании, которое получили офицеры и штатский, верный ответ не прозвучал ни от кого. Антон поставил скромную тысячу, тогда как оппоненты рискнули по-крупному – и прогорели. Эта осторожность и оставила самарского инженера на коне, пишет Самара-МК.