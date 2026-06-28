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В субботу, 27 июня, в Борском районе утонул мужчина

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В субботу, 27 июня, в Борском районе утонул мужчина

В субботу, 27 июня, в регионе произошла очередная трагедия на воде. В Борском районе утонул мужчина. О ЧП сообщили в региональном МЧС, пишет 63.ру.

«Всё произошло у села Коноваловка. Тело погибшего из пруда достали очевидцы. Личные данные мужчины устанавливаются», — следует из обнародованной экстренным ведомством информации.

МЧС России напоминает простые правила безопасности:

для отдыха выбирай оборудованный пляж;

выпил алкоголь — не заходи в воду;

не ныряй в незнакомых местах;

не оставайся в воде долго во избежание переохлаждения.

«Подавляющее большинство трагедий на воде случается на неофициальных пляжах. Поэтому мы настоятельно рекомендуем гражданам выбирать для отдыха только официально организованные пляжи. Там работают спасатели, дно обследовано, а зона купания обозначена. Никогда не оставляйте детей без присмотра. Проводите инструктаж перед выходом из дома и не позволяйте им подходить к воде в одиночку», — объясняет начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального МЧС России Наталья Нестерова.

С начала купального сезона в Самарской области зафиксировано 15 происшествий на воде, в результате которых погибли 15 человек, включая 5 детей.

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