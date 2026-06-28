В Самаре за год выявили почти 300 случаев активного туберкулеза

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2025 году в Самаре зарегистрировано 297 новых случаев активного туберкулеза, включая восемь детей. С начала 2026 года диагноз подтвердился уже у 139 жителей города, из которых трое — несовершеннолетние.

Возбудителем опасного инфекционного заболевания остаётся палочка Коха — микобактерия, отличающаяся высокой устойчивостью к внешним воздействиям. Она способна сохраняться в воде и на различных поверхностях в течение нескольких месяцев, а в уличной пыли — более недели. При этом обычные дезинфицирующие средства, содержащие спирт, щёлочь или кислоту, не уничтожают её. Эффективны только препараты на основе хлора и прямые солнечные лучи.

Заражение туберкулёзом происходит преимущественно воздушно‑капельным путём, а также при употреблении молока или мяса инфицированных животных. В группу риска входят люди с ослабленным иммунитетом. Чаще всего болезнь поражает лёгкие, но может затрагивать и другие органы — кости, суставы, кожу, лимфатические узлы и нервную систему.

Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей региона не пренебрегать профилактическими осмотрами и вакцинацией. Раннее выявление заболевания помогает избежать тяжёлых последствий и предотвратить распространение инфекции среди населения, пишет Самара-АиФ.