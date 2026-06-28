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В Жигулёвске осудили магазинного вора

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В Жигулёвске осудили магазинного вора

В августе прошлого года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулёвску за помощью обратился представитель сетевого магазина. Заявитель сообщил, что в торговой точке находится мужчина, который сложил продукты в портфель и пытается покинуть помещение, не оплачивая товар.

По указанному адресу дежурный направил ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 33-летнего безработного, ранее судимого за имущественные преступления местного жителя.  Со слов продавцов мужчина собрал товар с полок и, проигнорировав попытку кассира его остановить, скрылся. Вернувшись, злоумышленник пытался повторить «фокус», но бдительные работники заблокировали двери помещения и обратились в полицию за помощью.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию, произвели осмотр помещения, опросили работников магазина.

Задержанный признал вину в совершении противоправных деяний и пояснил, что похищенные ранее продукты питания продал случайным прохожим, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулёвску уголовные дела, возбужденные в отношении злоумышленника по признакам преступлений, предусмотренных ст.161 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ, объединены в одно производство, расследованы и с утвержденным обвинительным актом направлены в суд.

Жигулёвский городской суд доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде принудительных работ в исправительном центре с удержанием в доход государства пяти процентов заработка. Приговор вступил в законную силу.

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