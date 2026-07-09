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В поселке Приморский 9 июля водитель автомобиля Lada Vesta 1955 года рождения, в ходе движения почувствовал резкое ухудшение самочувствия и, потеряв сознание, совершил наезд на припаркованный автомобиля Skoda Fabia, в салоне которого находился мужчина 196
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Водитель  Lada Vesta  в ходе движения потерял сознание и автомобиль наехал на припаркованный  Skoda Fabia

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В поселке Приморский 9 июля водитель автомобиля Lada Vesta 1955 года рождения, в ходе движения почувствовал резкое ухудшение самочувствия и, потеряв сознание, совершил наезд на припаркованный автомобиля Skoda Fabia, в салоне которого находился мужчина 196

Сотрудники полиции работали на месте ДТП в поселке Приморский Ставропольского района.
По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции: 9 июля 2026 года, в 12:10, на территории парковки торгового центра водитель автомобиля Lada Vesta 1955 года рождения, в ходе движения почувствовал резкое ухудшение самочувствия и, потеряв сознание, совершил наезд на припаркованный автомобиля Skoda Fabia, в салоне которого находился мужчина 1961 года рождения.

71-летний водитель автомобиля Lada Vesta скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Теги: ДТП

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