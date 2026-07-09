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Самарская область - победитель Всероссийской премии поддержки предпринимательства «Мой бизнес»

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Практики Самарской области по поддержке предпринимательства отметили на федеральном уровне. Регион стал победителем федеральной премии «Мой бизнес» в номинации «Лучшая практика.

Практики Самарской области по поддержке предпринимательства отметили на федеральном уровне. Регион стал победителем федеральной премии «Мой бизнес» в номинации «Лучшая практика. Акселерация и рост» по мнению экспертов. Премию ежегодно проводит Минэкономразвития России.

Итоги конкурса озвучили на Всероссийском форуме «Мой бизнес. Лагерь», который проходит 9–10 июля в Красноярске. Представители Минэкономразвития региона и регионального центра «Мой бизнес» принимают участие в программе форума. 

«Самарская область победила в очень важной номинации — «Акселерация и рост». Эксперты отметили эффективность наших программ, их охват, и, самое главное, высокие результаты. Важно, что предприниматели активно участвуют в программах регионального центра "Мой бизнес". Благодарим коллег из Минэкономразвития России за высокие оценки работы всей нашей команды во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым», — отметил заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

На национальную премию инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» было подано более 320 заявок из 70 регионов страны. Победителями были признаны 25 лучших практик. 

Форум «Мой бизнес. Лагерь» является одной из ключевых экспертных площадок для выработки практических решений по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства и совершенствования системы государственной поддержки бизнеса. 

Экспертное жюри премии высоко оценило программы Самарской области, направленные на качественный рост бизнеса. В регионе реализуются такие проекты, как «Ярмарки промышленной кооперации», направленные на создание прямых связей между крупным бизнесом и МСП; совместная с Агентством стратегических инициатив и RWB программа «Платформа роста», направленная на системную поддержку местных брендов, а также целый ряд других акселерационных программ, консультаций и проектов по поддержке и масштабированию бизнеса. 

Ежегодная встреча объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, центров «Мой бизнес», деловых объединений, крупных компаний и предпринимательского сообщества. В этом году в центре внимания — адаптация субъектов МСП к новым условиям ведения бизнеса, развитие креативных индустрий как одного из перспективных направлений экономического роста, лучшие практики поддержки, а также партнерские программы, открывающие новые возможности для развития предпринимательства. Событие проводится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». 

В Самарской области сеть «Мой бизнес» насчитывает 11 центров, включая региональный Дом предпринимателя. На его площадке размещена вся инфраструктура поддержки бизнеса — образовательные и консультационные услуги, финансовая поддержка, помощь с экспортной деятельностью и др. Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru.

 

Фото: Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

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