️ Движение транспорта по участку ул. Солнечной временно ограничат в Самаре

С 06:00 10 июля до 05:00 14 июля в Самаре специалисты компании «Т Плюс» будут устранять дефект на теплотрассе на ул. Солнечной. Он был выявлен в ходе гидравлических испытаний магистрали Самарской ТЭЦ. В связи с ремонтом на участке от ул. Ново-Вокзальной до ул. 6-я просека в указанный период будет приостановлено движение всех видов автотранспорта и средств индивидуальной мобильности. Схема движения автобусных маршрутов будет скорректирована.

Автобусные маршруты №№ 61, 88 по направлению в город: ул. Солнечная – ул. Губанова – ул. Ново-Садовая – ул. Ново-Садовая (дублер) – ул. 22 Партсъезда - ул. Ново-Садовая (дублер), далее по своему маршруту. По направлению из города: ул. Ново-Садовая (дублер) - ул. Ново-Садовая – ул. Губанова – ул. Солнечная – далее по своему маршруту.

Автобусный маршрут № 226: ул. Солнечная – ул. Губанова – ул. Ново-Садовая – ул. Ново-Садовая (дублер) – ул. Солнечная. По направлению к Хлебной площади: ул. Солнечная - ул. 22 Партсъезда – ул. Ново-Садовая (дублер) - ул. Ново-Садовая - ул. Губанова - ул. Солнечная - далее по своему маршруту.