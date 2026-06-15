Более 1,6 миллиона россиян смогут впервые проголосовать в ЕДГ-2026

Более полутора миллионов россиян смогут впервые проголосовать в единый день голосования (ЕДГ), сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"В этом году у нас, несмотря на демографическую яму, больше чем один миллион шестьсот тысяч молодых людей потенциально могут впервые прийти на избирательные участки", — рассказала она на совещании ЦИК с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам.

Памфилова также отметила, что в ЕДГ планируют открыть свыше 300 избирательных пунктов более чем в 150 странах. Для безопасности россиян организуют досрочное голосование и экстерриториальные участки, пишет РИА Новости.

Глава ЦИК добавила, что ДЭГ будут применять не более чем в 33 регионах.

Выборы в Госдуму, как ожидается, состоятся 20 сентября. Памфилова ранее отмечала, что, исходя из запроса избирателей, ЕДГ-2026 может продлиться три дня.

Всего в этот период пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.