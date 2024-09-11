Пожарные-спасатели Ставропольского района тушили возгорание автомобиля

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10 сентября на территории Ставропольского района в сельском поселении Тимофеевка на улице Борковской произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оперативно на место вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 146 Отряда № 30 в количестве 4 человек, а также коллеги из Главного управления МЧС по Самарской области.

На место происшествия также прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошло загорание в движении легкового автомобиля Hyundai Solaris.

На тушение был подан 1 ствол «Б».

В 16 часов 25 минут возгорание было локализовано, а в 16 часов 33 минуты – автомобиль был потушен.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"