Пожарные-спасатели Ставропольского района тушили возгорание автомобиля

10 сентября на территории Ставропольского района в сельском поселении Тимофеевка на улице Борковской произошло дорожно-транспортное происшествие.
Оперативно на место вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 146 Отряда № 30 в количестве 4 человек, а также коллеги из Главного управления МЧС по Самарской области.
На место происшествия также прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошло загорание в движении легкового автомобиля Hyundai Solaris.
На тушение был подан 1 ствол «Б».
В 16 часов 25 минут возгорание было локализовано, а в 16 часов 33 минуты – автомобиль был потушен.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Причины возгорания устанавливаются.