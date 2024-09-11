Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Богданов провел встречу с представителями некоммерческого сектора.
Социальные проекты-победители конкурса грантов СОНКО охватят 360 тысяч жителей региона
Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья»
Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья»
Зарегистрироваться на "Кросс нации" можно через Госуслуги
Зарегистрироваться на "Кросс нации" можно через Госуслуги
Из-за ночного пожара в Сызрани эвакуировали 20 человек
Из-за ночного пожара в Сызрани эвакуировали 20 человек
Амбициозной молодежи Самары проще добиться признания у руководителей не старше 40 лет
Амбициозной молодежи Самары проще добиться признания у руководителей не старше 40 лет
Мурал из Самары вошел в топ-10 ярких арт-объектов России
Мурал из Самары вошел в топ-10 ярких арт-объектов России
В билайне стартовал предзаказ на iPhone 16
В билайне стартовал предзаказ на iPhone 16
В Тольятти отменят несколько пригородных электричек
В Тольятти отменят несколько пригородных электричек
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.11
0.72
EUR 100.5
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 12-15 сентября
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пожарные-спасатели Ставропольского района тушили возгорание автомобиля

11 сентября 2024 12:59
112
Пожарные-спасатели Ставропольского района тушили возгорание автомобиля

10 сентября на территории Ставропольского района в сельском поселении Тимофеевка на улице Борковской произошло дорожно-транспортное происшествие.
Оперативно на место вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 146 Отряда № 30 в количестве 4 человек, а также коллеги из Главного управления МЧС по Самарской области.
На место происшествия также прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошло загорание в движении легкового автомобиля Hyundai Solaris.
На тушение был подан 1 ствол «Б».
В 16 часов 25 минут возгорание было локализовано, а в 16 часов 33 минуты – автомобиль был потушен.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Причины возгорания устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Из-за ночного пожара в Сызрани эвакуировали 20 человек
11 сентября 2024, 13:51
Из-за ночного пожара в Сызрани эвакуировали 20 человек
Две женщины и ребенок оказались заблокированы плотным дымом на балконе последнего этажа. Происшествия
51
В Тольятти иномарка сбила женщину
11 сентября 2024, 12:53
В Тольятти иномарка сбила женщину
В результате ДТП пешеход госпитализирована. Происшествия
107
На трассе в Самарской области столкновение с последующим возгоранием двух автомобилей
20 мая 2024, 13:42
На трассе в Самарской области столкновение с последующим возгоранием двух автомобилей
Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы. Происшествия
1527
В центре внимания
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
11 сентября 2024  13:08
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
114
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
11 сентября 2024  11:11
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
289
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
11 сентября 2024  09:59
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
209
Назван новый мусорный оператор Самарской области
10 сентября 2024  12:58
Назван новый мусорный оператор Самарской области
439
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
10 сентября 2024  11:52
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
341
Весь список