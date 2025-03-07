В Кинеле во время движения загорелся автобус

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6 марта в 21 час 6 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в городе Кинель на улице 50 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 82 Отряда № 34 в количестве 4 человек.



По прибытии было установлено, что произошло возгорание двигателя автобуса ПАЗ.

Незамедлительно на тушение был подан 1 воздушно-пенный ствол.

На месте также работали сотрудники Госавтоинспекции и медработники.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"