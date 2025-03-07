В Кинеле во время движения загорелся автобус

6 марта в 21 час 6 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в городе Кинель на улице 50 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие.
К месту происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 82 Отряда № 34 в количестве 4 человек.
По прибытии было установлено, что произошло возгорание двигателя автобуса ПАЗ.
Незамедлительно на тушение был подан 1 воздушно-пенный ствол.
На месте также работали сотрудники Госавтоинспекции и медработники.
К счастью, обошлось без пострадавших.