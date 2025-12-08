Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани

5 декабря 2025 года в Казани на заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа участники обсудили правовые основы местного самоуправления и развитие внутреннего туризма в ПФО.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев, а также представители законодательной и исполнительной власти регионов округа, члены молодежного парламента ПФО. Самарскую область представил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

В ходе заседания Игорь Комаров отметил, что в целом в ПФО около половины жителей округа положительно оценивают работу местных властей. По словам полпреда, значительные резервы для совершенствования управленческих подходов появились благодаря изменениям системы организации местного самоуправления, закреплённым Федеральным законом №33-ФЗ от 20 марта 2025 г. Так, новшества расширяют использование одноуровневой модели местного самоуправления. При этом сохраняется двухуровневая модель там, где это необходимо для обеспечения эффективности и комплексности управления. Этот гибкий подход позволяет сокращать дублирование функций и ускорять принятие решений в интересах жителей и бизнеса. Для повышения качества обратной связи обновлены форматы участия граждан в процессе принятия решений (сходы, опросы, публичные слушания, инициативные проекты и др.).

По мнению полпреда, повышение эффективности управления и качества жизни граждан во многом зависит от тесного взаимодействия органов государственной власти, муниципалитетов и институтов гражданского общества. Важная роль здесь у развития управленческих моделей, которые способствуют прозрачности и ответственной работе в экономической и социальной сферах. В рамках нового законодательства в регионах округа идет активная работа по переходу на современные системы управления.

По второму вопросу повестки Игорь Комаров отметил, что туризм – двигатель жизни регионов, о чем неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Так, за 3 года турпоток в ПФО вырос на 25% (при 19,6% – в РФ). За 9 месяцев 2025 года это почти 16 млн поездок. Полпред также обратил внимание на проблемы. «Сейчас туризм в экономике округа занимает около 2,2% от валового регионального продукта при 2,9% по России. Основные трудности – бюрократия, недостаток инфраструктуры, например гостиниц в удалённых районах, нехватка профессиональных кадров, сезонность. Чтобы эти факторы устранить, должна быть законодательная база, прозрачное управление на местах. Уверен, что новые возможности появятся и в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В его реализации участвует весь округ – на региональном уровне необходимо разработать дополнительные меры, учитывая особенности каждой территории. Нужен системный подход, чтобы раскрыть потенциал и регионов, и всего округа», – подчеркнул Игорь Комаров.

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников представил опыт Самарской области как территории научно-популярного туризма. Он отметил: «В последние годы в связи с мировой обстановкой внутренний туризм приобретает огромное значение. Уникальная природа, Жигулевские горы, национальный парк «Самарская Лука» и просторы реки Волги давно сделали Самарскую область крупным туристическим центром. Сегодня наш регион занимает высокое 9-е место в национальном туристическом рейтинге. В 2024 году Самарскую область посетили 1 миллион 370 тысяч туристов, в 2025 году их ожидается еще на 100 тысяч больше».

«Наша область известна и знаменита высоким уровнем высшего образования и научной деятельности. У нас 23 вуза и их филиала, в которых обучаются почти 100 тысяч студентов, ещё 75 тысяч – учатся в средних специальных учебных заведениях. 4,5 тысяч человек профессорско-преподавательского состава, 800 докторов наук и более 3 тысяч кандидатов наук! Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев уделяет большое внимание развитию науки и высшей школы в регионе. Главный приоритет при этом – обеспечение научно-технологического развития Самарской области и достижение технологического суверенитета региона и страны в целом» — рассказал Геннадий Котельников.

В конце заседания Игорь Комаров поблагодарил законодателей за работу и вручил поощрение Президента России председателю Курултая Республики Башкортостан Евгению Толкачеву, а также вручил почетную грамоту полпреда Фариду Мухаметшину.

В этот же день участникам заседания был представлен проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ – «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья», реализуемый в округе при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, Президентского фонда культурных инициатив и проекта «ДНК России». Команда #МУЗЫКАВМЕСТЕ посетила все 14 регионов Приволжского федерального округа. Свыше 400 солистов и творческих коллективов приняли участие в проекте. Всего планируется выпустить семь музыкальных историй. Уже представлены шесть видеоклипов: «Течет река Волга», «Гляжу в озера синие», «Как молоды мы были», «Вместе весело шагать», «Наш сосед» и «Так случилось, мужчины ушли». Видео можно посмотреть на сайте полпредства http://pfo.gov.ru/MusicPFO/

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО