Главные новости:
Более 400 жителей региона – предпринимателей, руководителей, инвесторов – посетили мероприятия форума очно, еще около 1000 человек подключились к секциям онлайн. 
В регионе продолжает работу деловой форум «Мой бизнес 63»
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 
Шесть участников «Школы героев» - победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани

82
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани

5 декабря 2025 года в Казани на заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа участники обсудили правовые основы местного самоуправления и развитие внутреннего туризма в ПФО.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев, а также представители законодательной и исполнительной власти регионов округа, члены молодежного парламента ПФО. Самарскую область представил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

В ходе заседания Игорь Комаров отметил, что в целом в ПФО около половины жителей округа положительно оценивают работу местных властей. По словам полпреда, значительные резервы для совершенствования управленческих подходов появились благодаря изменениям системы организации местного самоуправления, закреплённым Федеральным законом №33-ФЗ от 20 марта 2025 г. Так, новшества расширяют использование одноуровневой модели местного самоуправления. При этом сохраняется двухуровневая модель там, где это необходимо для обеспечения эффективности и комплексности управления. Этот гибкий подход позволяет сокращать дублирование функций и ускорять принятие решений в интересах жителей и бизнеса. Для повышения качества обратной связи обновлены форматы участия граждан в процессе принятия решений (сходы, опросы, публичные слушания, инициативные проекты и др.).

По мнению полпреда, повышение эффективности управления и качества жизни граждан во многом зависит от тесного взаимодействия органов государственной власти, муниципалитетов и институтов гражданского общества. Важная роль здесь у развития управленческих моделей, которые способствуют прозрачности и ответственной работе в экономической и социальной сферах. В рамках нового законодательства в регионах округа идет активная работа по переходу на современные системы управления.

По второму вопросу повестки Игорь Комаров отметил, что туризм – двигатель жизни регионов, о чем неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Так, за 3 года турпоток в ПФО вырос на 25% (при 19,6% – в РФ). За 9 месяцев 2025 года это почти 16 млн поездок. Полпред также обратил внимание на проблемы. «Сейчас туризм в экономике округа занимает около 2,2% от валового регионального продукта при 2,9% по России. Основные трудности – бюрократия, недостаток инфраструктуры, например гостиниц в удалённых районах, нехватка профессиональных кадров, сезонность. Чтобы эти факторы устранить, должна быть законодательная база, прозрачное управление на местах. Уверен, что новые возможности появятся и в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В его реализации участвует весь округ – на региональном уровне необходимо разработать дополнительные меры, учитывая особенности каждой территории. Нужен системный подход, чтобы раскрыть потенциал и регионов, и всего округа», – подчеркнул Игорь Комаров.

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников представил опыт Самарской области как территории научно-популярного туризма. Он отметил: «В последние годы в связи с мировой обстановкой внутренний туризм приобретает огромное значение. Уникальная природа, Жигулевские горы, национальный парк «Самарская Лука» и просторы реки Волги давно сделали Самарскую область крупным туристическим центром. Сегодня наш регион занимает высокое 9-е место в национальном туристическом рейтинге. В 2024 году Самарскую область посетили 1 миллион 370 тысяч туристов, в 2025 году их ожидается еще на 100 тысяч больше».

«Наша область известна и знаменита высоким уровнем высшего образования и научной деятельности. У нас 23 вуза и их филиала, в которых обучаются почти 100 тысяч студентов, ещё 75 тысяч – учатся в средних специальных учебных заведениях. 4,5 тысяч человек профессорско-преподавательского состава, 800 докторов наук и более 3 тысяч кандидатов наук! Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев уделяет большое внимание развитию науки и высшей школы в регионе. Главный приоритет при этом – обеспечение научно-технологического развития Самарской области и достижение технологического суверенитета региона и страны в целом» — рассказал Геннадий Котельников.

В конце заседания Игорь Комаров поблагодарил законодателей за работу и вручил поощрение Президента России председателю Курултая Республики Башкортостан Евгению Толкачеву, а также вручил почетную грамоту полпреда Фариду Мухаметшину.

В этот же день участникам заседания был представлен проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ – «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья», реализуемый в округе при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, Президентского фонда культурных инициатив и проекта «ДНК России». Команда #МУЗЫКАВМЕСТЕ посетила все 14 регионов Приволжского федерального округа. Свыше 400 солистов и творческих коллективов приняли участие в проекте. Всего планируется выпустить семь музыкальных историй. Уже представлены шесть видеоклипов: «Течет река Волга», «Гляжу в озера синие», «Как молоды мы были», «Вместе весело шагать», «Наш сосед» и «Так случилось, мужчины ушли». Видео можно посмотреть на сайте полпредства http://pfo.gov.ru/MusicPFO/

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

