Интерес школьников к беспилотной авиации и киберспорту будут развивать на базе ПВГУС

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24 марта в Поволжском государственном университете сервиса (ПВГУС) состоялось совещание министра образования Самарской области Виктора Акопьяна с директорами школ Центрального района Тольятти и представителями вуза.

Встреча была посвящена вопросам сотрудничества университета и школ города по нескольким направлениям. В частности, речь шла о популяризации среди подростков инновационных видов спорта и беспилотной авиации.

По итогам совещания, стороны договорились о сотрудничестве сразу в нескольких форматах. Реализация мероприятий начнется уже этой весной.

Университет сервиса неслучайно выступил инициатором сетевого взаимодействия в вопросах развития новых видов спорта. ПВГУС с 2021 года активно развивает фиджитал- и киберспорт при поддержке Федерации компьютерного спорта России (ФКС), а с недавнего времени и дрон-рейсинг в партнерстве с Федерацией гонок дронов Самарской области. Сегодня университет известен далеко за пределами Самарской области как участник и организатор соревнований в инновационных видах спорта. Это направление в университете возглавляет Дмитрий Загреков, директор студенческого спортивного клуба «Космос», судья первой категории по компьютерному спорту.

Развитие киберспорта в России является одним из ключевых направлений государственной молодежной политики. Университет предлагает школам разные формы сотрудничества – от организации спортивных секций для подростков до проведения школьных турниров. К слову, уже в ближайшее время при содействии Университета сервиса намечено провести турнир по компьютерному спорту.

«Все те программы подготовки, которые ПВГУС реализует для своих студентов, мы можем адаптировать для школьников. Кроме того, у нас большой опыт организации соревнований. Университет подберет тот механизм действий, который позволит развивать киберспорт в каждой конкретной школе. Мы сможем в разы увеличить число тольяттинских школ – участников регионального этапа Школьной киберспортивной лиги», – уверен Дмитрий Загреков.

Развитие интереса школьников к беспилотной авиации – еще одно актуальное направление.

В ряде школ Самарского региона открыты специализированные классы по БАС, губернатором Вячеславом Федорищевым принято решение запустить региональную программу «Российские технологии» – 100 инженерных классов, в которых будут учить 3D-принтингу, моделированию, всему, что связано со сферой аддитивных технологий и БПЛА. «У региона накоплен огромный потенциал, в том числе создан кластер беспилотной авиации. Уже сегодня видим, как разработки наших производителей в области беспилотных авиационных систем находят практическое применение. Особое внимание уделяем подготовке кадров. Создание специализированных классов, развитие кооперации между учебными организациями и предприятиями – все это способствует формированию профессиональной среды», – отмечал глава регион.

Университет сервиса ведет подготовку кадров для отрасли БАС по программам высшего и среднего профессионального образования. На базе Высшей школы передовых производственных технологий вуза открыта научно-исследовательская лаборатория «Инфокоммуникационные технологии и беспилотные системы». Каждую неделю на базе созданной лаборатории, оснащенной специализированным оборудованием, проходят профориентационные мастер-классы для школьников, которые погружают ребят в мир радиотехники, инфокоммуникаций и беспилотных систем.

«Спасибо, что вы создали эту лабораторию не только для своих студентов. Когда мы открываем двери, чтобы дорогостоящее оборудование могли использовать школьники, студенты техникумов и колледжей, мы думаем о будущем страны и о развитии детей, помогаем проявиться их интересу к техническому творчеству», – оценил позицию университета Виктор Акопьян, осматривая лабораторию.

Юлия Баннова, заместитель главы г. о. Тольятти по социальным вопросам, в ходе совещания выступила с предложением заключить соглашение о сотрудничестве между департаментом образования Тольятти и Университетом сервиса. Этот шаг позволит запустить сетевое взаимодействие вуза со школами Центрального района в области киберспорта и беспилотной авиации.

«Круглый стол с директорами школ дал важные результаты, мы договорились о совместной реализации ряда инициатив. Одна из них – популяризация среди школьников 7-10-х классов киберспортивных дисциплин как на базе буткемпа университета, так и на площадках тольяттинских школ. Что касается темы беспилотной авиации, мы хотим, чтобы ребята получили не только теоретические знания, но и практические навыки – в управлении дроном на симуляторе и в режиме реального времени, в том числе участвуя в гонках дронов. Это позволит им в дальнейшем выбирать те направления подготовки, которые необходимы региону для развития отрасли беспилотных авиационных систем», – заметила Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса.

В этот же день министр образования Самарской области встретился со студентами Университета сервиса. Виктор Акопьян рассказал о возможности для каждого выпускника вуза бесплатно пройти профессиональную переподготовку по направлению «Педагогика» с правом преподавать в школах. Встреча прошла в формате открытого диалога, где каждый мог задать свои вопросы министру.

«В Университете сервиса мы провели два очень важных мероприятия. Первое – круглый стол с директорами школ Центрального района Тольятти, где обсуждалась возможность использования материально-технической базы вуза. Второе – разговор со студентами по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Мы хотим видеть будущих выпускников ПВГУС в школах, учреждениях среднего профессионального образования в качестве учителей и преподавателей. Регион делает всё, чтобы будущий специалист мог выбрать профессию педагога, учителя. На встрече мы разобрали конкретные шаги, что нужно сделать, чтобы прийти работать в школу. Было задано очень много содержательных вопросов», – подвел итоги визита в Университет сервиса Виктор Акопьян.

Фото: Центр по связям с общественностью Университета сервиса