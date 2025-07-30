В Тольятти обсудили расширение сотрудничества с КНР в сфере высшего образования

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Тольяттинский государственный университет (ТГУ) посетил Генеральный Консул Китайской Народной Республики (КНР) в Казани господин Сян Бо. Визит в университет стал частью большой программы официального визита представителей КНР в Самарскую область.

Китайские гости приехали в Тольятти для обсуждения приоритетных направлений сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах, а также для проведения переговоров с представителями делового сообщества и Тольяттинским госуниверситетом. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев отмечал, что Китай традиционно является одним из стратегически важных партнеров Самарской области.

К взаимодействию с российской стороной в области высшего образования у представителей КНР особый интерес. «Китайско-российские отношения сейчас находятся на самом высоком уровне за всю историю. Наши лидеры председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Владимирович Путин уделяют большое внимание развитию двусторонних отношений и особенно сотрудничеству в области образования. 2026 год объявлен годом образования в наших странах, и я уверен, что у России и Китая впереди много совместных мероприятий по образовательному сотрудничеству, – сказал Генеральный консул Сян Бо. – Кстати, механизм такого сотрудничества уже сейчас реализуется между Приволжским федеральным округом и Китаем: вузы наших стран активно взаимодействуют, например, в части изучения языков, научных исследований».

Вместе с генеральным консулом ТГУ посетили атташе госпожа Се Сыци и второй секретарь консульства господин Цинь Сунмао. Представителям Генерального Консульства КНР в Казани показали университетский инновационно-технологический парк с его уникальным оборудованием и производствами наукоёмкой продукции, входящий в Передовую инженерную школу «Гибридные и комбинированные технологии» (ПИШ «ГибридТех»), а также продемонстрировали разработки, которые здесь ведутся.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: «В период с 2023 по 2025 год правительство Самарской области ежегодно выделяет 20 миллионов рублей на финансирование ПИШ «ГибридТех» и более 20 миллионов рублей на программу развития Тольяттинского государственного университета в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Кроме того, регион поддерживает участие ТГУ в инженерных соревнованиях Formula Student. Благодаря этому молодые специалисты, обучающиеся по инженерным, электротехническим и экономическим направлениям, могут объединить образование и науку с реальными производственными задачами. Они создают гоночные автомобили и успешно участвуют с ними в соревнованиях».

В Тольяттинском госуниверситете накоплен большой опыт сотрудничества с Китаем. В 2004 году было подписано первое международное соглашение с Хуайхайским политехническим институтом (Ляньюньган, провинция Цзяньсу), сейчас это Океанский университет Цзяньсу. Но особенно активизировались контакты с китайскими научными и образовательными учреждениями в последние 5-7 лет. Заключены соглашения с Чанчжоуским профессионально-техническим институтом мехатронной технологии и Хубэйским профессионально-техническим институтом (колледжем) водного хозяйства и гидроэнергетики (Ухань) по реализации проекта «3+2» (3 года в Китае, 2 года в ТГУ), в рамках которого ТГУ обучит инженерным специальностям более тысячи китайских студентов (направления подготовки «Технология машиностроения» и «Прикладная информатика»).

«Для этих целей ТГУ приступил к разработке и внедрению гибридной программы обучения китайских студентов русскому языку, предполагающую вовлечение в учебный процесс в Китае наших преподавателей русского языка как в очном, так и в онлайн-формате. Планируем, что уже в сентябре этого года до трёх преподавателей русского языка отправятся в Чанчжоу, что будет означать начало практической реализации программы. Гибридную форму обучения с привлечением тольяттинских преподавателей мы в новом учебном году распространим и на занятия по специальности, – рассказал ректор ТГУ Михаил Криштал. – В этой связи мы очень надеемся на то, что Генеральное Консульство КНР в Казани начнёт выдавать визы для российских граждан, включая визы типа F, что упростит наше сотрудничество с учебными заведениями Китая».

В ТГУ также сейчас рассматриваются варианты сотрудничества с Хайнаньским Колледжем Нового Шёлкового Пути, университетом «Три ущелья», Педагогическим университетом Муданьцзян.

«Правительство Самарской области заинтересовано в развитии партнёрских отношений с городом центрального подчинения Чунцин. В этой связи был выражен взаимный интерес к развитию связей между ТГУ и Чунцинским университетом науки и искусства. Расширяются контакты в научно-технической сфере, например, с международным институтом исследований и инноваций «Хуанпу» (провинция Гуандун) с презентацией зоны развития Гуанчжоу. В прошлом году наша делегация побывала в КНР, где помимо городов Чанчжоу и Ухань, мы посетили город Шэньчжэнь, центральный район Футянь которого – побратим Тольятти, где провели встречу с крупнейшими вузами города и соседнего Гонконга», – отметил Михаил Криштал.

Господин Сян Бо пообещал оказывать ТГУ всяческую помощь и поддержку, в частности, он намерен содействовать ТГУ в поиске партнёров в Китае, в том числе по грантам и научным направлениям, которые реализуются в университете. Генеральный консул будет рекомендовать ТГУ для вступления в Ассоциацию вузов Приволжского федерального округа РФ и провинций верхнего и среднего течений реки Янцзы КНР «Волга-Янцзы». По его мнению, она играет важную роль в развитии российско-китайского сотрудничества в сфере образования и науки.

Генеральный консул также выразил уверенность в долгосрочном сотрудничестве между Россией и Китаем.

«Я давно знаю о Тольяттинском госуниверситете, много слышал о нём, а сегодня побывал здесь и своими глазами, увидел, как активно он развивается. У вас прекрасный технопарк, много научной инновационной продукции и разработок, отличные специалисты, которые добиваются прекрасных результатов. Я желаю вам всяческих успехов, – подчеркнул Сян Бо. – Китай и Россия – две великие державы. Мы близкие соседи, хорошие друзья и надёжные партнёры. Я считаю, что как бы ни менялась международная обстановка, китайско-российские отношения будут активно развиваться во всех направлениях».

Фото: пресс-служба ТГУ