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8 октября в Самаре начали осеннюю посадку деревьев

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Сегодня на Московском шоссе в Самаре высадили первые 11 каштанов.

Сегодня на Московском шоссе высадили первые 11 каштанов. Всего этой осенью в областном центре на Московском шоссе и улице Ново-Садовой посадят 100 деревьев. Остальные — в течение октября. Все саженцы высотой не менее 3 метров, с закрытой корневой системой, это повышает приживаемость деревьев.

На 18-м километре Московского шоссе высадят 50 деревьев. Остальные — на улице Ново-Садовой. Там деревья появятся в нескольких местах: у Собора Кирилла и Мефодия, у улицы Невской и у развязки с улицей Советской Армии.

Осень выбрали не случайно — это оптимальное время для посадки: деревья успевают укорениться до сильных морозов, а весной сразу начинают расти.

 

Фото:  пресс-служба АО "АСАДО"

Теги: Самара

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