Вячеслав Федорищев поздравил спортсменов региона с наградами на чемпионате и первенстве России по силовому спорту.

"С удовольствием и гордостью вновь отмечаю успехи спортсменов Самарской области

Многочисленные награды они привезли с первого в истории страны чемпионата и первенства России по силовому спорту.

Соревнования завершились недавно в Екатеринбурге, за победу боролись более 430 участников из разных регионов. В программе были заявлены многие дисциплины, в том числе различные виды подъема штанги на бицепс, многоповторные жимы и тяги.

Первыми чемпионами России в истории силового спорта - в своих весовых категориях и дисциплинах - стали: самарцы Гимаев Шамиль, Махмудов Магамед, Веткин Павел, Лемдьянов Александр, тольяттинец Иванов Семен.

Шамиль Гимаев также успел выступить на финале чемпионата мира, где снова стал абсолютным чемпионом - вне зависимости от весовой категории.

Серебро завоевали тольяттинцы Яковлев Олег и Топчий Сергей.

Бронзу привез тольяттинец Борисов Мстислав.

Первенство России по силовому спорту проводилось для участников от 9 до 17 лет.

Здесь тоже наши победители - все из Борского: Санникова Валерия, Лаврик Даниил, Начаров Матвей, Туманов Максим.

Поздравляю спортсменов и тренеров, кто помогал им в подготовке. По итогам этих соревнований будет проводиться отбор кандидатов в сборную России.

Всем нашим победителям - удачи и новых спортивных достижений!" - рассказал губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в "МАКСе".

Фото: Вячеслав Федорищев /"МАКС"