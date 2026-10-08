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Губернатор Вячеслав Федорищев призвал депутатов к единству и системной работе

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В четверг, 8 октября, состоялось первое пленарное заседание Самарской Губернской Думы восьмого созыва, на котором были избраны председатель законодательного органа, его первый заместитель и заместители, сформированы профильные комитеты и утверждены их рук

В четверг, 8 октября, состоялось первое пленарное заседание Самарской Губернской Думы восьмого созыва, на котором были избраны председатель законодательного органа, его первый заместитель и заместители, сформированы профильные комитеты и утверждены их руководители. Также парламентарии рассмотрели изменения в составе регионального правительства и ряд законодательных инициатив.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, обращаясь к депутатам, подвел итог пятилетней работы областного парламента предыдущего созыва. Особые слова признательности прозвучали в адрес Геннадия Котельникова, который ранее возглавлял законодательный орган Самарской области.

«Период, в который работала областная Дума созыва 2021–2026, непростой. Страна проходит серьезные испытания, но, подводя итог пятилетней работы, могу сказать, что у вас получилось. Под руководством Котельникова Геннадия Петровича получилось выстроить системную работу, которая позволила нашим жителям чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя частью большой, великой страны», – подчеркнул глава региона.

Руководитель области поблагодарил депутатов за поддержку кандидатуры Екатерины Кузьмичевой на пост председателя Самарской Губернской Думы, отметив ее безупречную репутацию, трудовые достижения и авторитет человека, настроенного на помощь людям. «Это тот человек, с которым хочется быть в одном строю», – сказал Вячеслав Федорищев.

В своем выступлении губернатор наметил ключевые векторы предстоящей совместной работы народных избранников, регионального правительства и муниципалитетов.

«Сегодня мы в полной мере открываем новую страницу развития нашего региона. Курс, который задал наш Президент своими распоряжениями, указами, национальными проектами на период до 2030 и 2036 годов, неизменен. Это курс на развитие большой, великой страны. У Самары великая история. Она сильная, она воинская. У нас интеллигентный регион, и культурное, а самое главное – научное достояние в полной мере продолжается и сейчас», – сказал Вячеслав Федорищев, подчеркнув особую роль Геннадия Котельникова в развитии Совета ректоров Самарской области.

Вместе с тем глава региона акцентировал, что многие посылы заложены в Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2036 года, которая, по словам Вячеслава Федорищева, синхронизирована с указом Президента России Владимира Путина, национальными проектами и в полной мере определяет совместную работу законодательной и исполнительной властей.

Руководитель области призвал парламентариев к единству и системной работе. «Когда у нас очень важный и сложный период, который мы всей страной проходим, прошу быть едиными. Быть монолитом. Самара – это опора нашей страны. С сегодняшнего дня прошу всех вас, и, как губернатор, могу себе позволить требовать совместной системной работы, продолжения заложенных традиций. Уверен, что в такой команде мы точно сможем обеспечить выполнение наказов и справедливых требований наших жителей», – заявил глава региона.

Отдельное внимание Вячеслав Федорищев уделил формированию регионального правительства. «Сегодня были назначены заместители губернатора и первый заместитель губернатора. Мы работаем уже давно командой. Вы сегодня приняли решение, кто в исполнительной власти региона должен стоять в одном строю с вами в интересах жителей. Это очень ценно. Эти люди уже заслужили доверие. Уверен, что в этой совместной работе оно будет оправдываться каждый день. Наша команда не обновилась, там не новые люди, просто были приняты решения, которые укрепили наш корпус», – подчеркнул губернатор.

В ходе заседания депутаты согласовали назначение Антона Емельяненко на должность первого заместителя Губернатора Самарской области – руководителя Администрации Губернатора Самарской области. Кроме того, заместителями Губернатора Самарской области станут Никита Зубко и Владимир Кий.

Как сообщил Вячеслав Федорищев, участник специальной военной операции Александр Шарков будет назначен министром региональной безопасности, а Герой России Андрей Еремин – министром молодежной политики Самарской области. Вместе с тем Екатерина Матвеева станет министром культуры и туризма. Сергей Володченков, ранее занимавший пост главы городского округа Сызрань, возглавит министерство внутренней политики региона.

Изменения произойдут и в структуре областного правительства. Это позволит укрупнить смежные направления и убрать дублирующие функции. Так, министерство труда, занятости и миграционной политики войдет в состав министерства социально-демографической и семейной политики. Кроме того, в состав министерства экономического развития и инвестиций войдет министерство науки и высшего образования. Отдельное решение принято по культуре и туризму – два министерства будут объединены.

«Правительство сформировано, областная Дума сформирована, наше представительство в Государственной Думе и Совете Федерации сформировано, Общественная палата продолжает традиции. Мы все вместе – одна большая команда Президента», – заключил Вячеслав Федорищев.

В ходе заседания также состоялась церемония вручения региональных наград.

 

Фото:   Андрей Савельев

Теги: Акценты Самара

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