В Самаре ограничат движение транспорта по участку улицы Молодогвардейской

В Самаре на улице Молодогвардейской, на участке от улицы Ульяновской до Студенческого переулка, временно ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности. Это необходимо для обновления сетевых коммуникаций.



Работы организуют в два этапа:



- с 9 октября до 12 октября — для проезда останется свободной одна полоса при движении в направлении «из города»;

- с 12 по 20 октября — проезд будет возможен по одной полосе в направлении «в город».



Автобусы маршрутов №№ 24 и 91 во время первого этапа работ в направлении «в центр» поедут по улице Галактионовской, затем повернут направо на улицу Вилоновскую, далее проследуют по своим маршрутам; в обратном направлении — по тем же улицам. Во время второго этапа работ при движении в направлении «в центр города» автобусы будут направляться по улице Галактионовской, поворачивать налево на улицу Вилоновскую и выезжать на улицу Самарскую, затем на улицу Красноармейскую, далее — по своим обычным трассам следования; в направлении «из города» — по этим же улицам.



Временное ограничение позволит обеспечить безопасность дорожного движения и производства работ в период капремонта участка тепловой сети — трубопровода диаметром 114 мм, проходящего в районе дома № 196 по улице Молодогвардейской.